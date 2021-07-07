Минобороны России и правительство Ливана обсудили возвращение беженцев в Сирию

Замглавы Минобороны России Александр Фомин встретился со спецпредставителем премьер-министра Ливанской Республики по России Джорджем Шаабаном.

На встрече обсуждалась ситуация как в Ливане, так и в целом на Ближнем Востоке.

Помимо прочего, в ходе переговоров обсуждалось возвращение сирийских беженцев в их дома в Сирийской Арабской Республике. Обстановка встречи получилась дружественной, обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию.