За прошедшие сутки в Москве вакцинировались 105 тысяч человек

За прошедшие сутки первым и вторым компонентом вакцины привились 105 тысяч человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь в борьбу с пандемией коронавируса вступила новая площадка - главная спортивная арена страны - «Лужники». Там открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации.

«‎Сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином Дворе», - подчеркнул Собянин.

Отмечается, что на этой площадке в основном будут прививать мигрантов, однако никому из жителей Москвы не откажут.

Ранее мигрантов прививали организованно - через предприятия и организации.

«‎Сегодня мы приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр, который оборудован и возможностью оплатить вакцину, если это мигранты, плюс пройти первичный осмотр у врача и получить вакцинацию. Так что добро пожаловать в "Лужники"», - отметил Собянин.

C 7 июля иностранные граждане смогут также обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник.