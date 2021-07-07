СК завел уголовное дело после захвата банка в Тюмени

СК завел уголовное дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК РФ.

«‎Расследуется уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков по признакам преступления... "Захват заложника"», - отмечается в сообщении.

Напомним, в среду, 7 июля, в 10 часов утра по местному времени (8.00 мск) неизвестный взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Мужчина заявил, что в его сумке находится «опасный предмет», и потребовал выдать ему денежные средства.

В ходе специальной операции подозреваемого задержали. В настоящий момент все заложники освобождены - их жизни и здоровью ничто не угрожает.