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Молниеносная атака: экипажи Т-72 уничтожили «врага» в Кузбассе

Андрей Аркадьев
13:20 07.07.2021
Экипажи прямо в движении начали методично уничтожать мишени, которые имитировали вражескую бронетехнику, позиции артиллерии и расчеты гранатометов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты на полигоне в Кемеровской области во время учений уничтожили условного врага. Команда открыть огонь поступила во время марша. По легенде противник готовил атаку на расположение мотострелковых подразделений.

В итоге экипажи Т-72 прямо в движении начали методично уничтожать мишени, которые имитировали вражескую бронетехнику, позиции артиллерии и расчеты гранатометов. Огонь вели на дистанции до двух километров.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

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