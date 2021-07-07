Молниеносная атака: экипажи Т-72 уничтожили «врага» в Кузбассе
Экипажи прямо в движении начали методично уничтожать мишени, которые имитировали вражескую бронетехнику, позиции артиллерии и расчеты гранатометов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Танкисты на полигоне в Кемеровской области во время учений уничтожили условного врага. Команда открыть огонь поступила во время марша. По легенде противник готовил атаку на расположение мотострелковых подразделений.
В итоге экипажи Т-72 прямо в движении начали методично уничтожать мишени, которые имитировали вражескую бронетехнику, позиции артиллерии и расчеты гранатометов. Огонь вели на дистанции до двух километров.
Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.