Ужасом окутано все: что показали раскопки мест гитлеровских расстрелов под Ростовом

В Ростовской области начались раскопки на месте расстрела мирных жителей во время войны. Массовое захоронение - которое датируется 1942-1943 годами - нашли на территории кирпичного завода в городе Сальск. Каждый день фашистские каратели убивали там десятки человек. Среди них были старики, женщины и дети. Таким образом, по данным документов, которые на днях рассекретила ФСБ, в Сальске были убиты более трех тысяч человек.

Такие находки здесь, в Сальске, за территорией кирпичного завода происходят сейчас каждые 10 минут, но самое страшное находят в карьере, где гитлеровцы расстреливали даже женщин с детьми.

«Вот мы видим, женщина, которая убита прикладом карабина «Маузер» в голову, голова проломлена, но одной рукой она обнимает четырех-пятилетнего ребенка, вот рядом здесь находится его череп, череп также раздроблен выстрелом в упор», - рассказывает Андрей Кудряков, руководитель поискового объединения.

Из рассекреченных материалов допроса одного из предателей, Гроздецкого, следовало, что каждый день в «конвейере смерти» оккупанты и их пособники убивали от сорока до ста человек.

«Я припоминаю три случая расстрела советских людей в карьере кирпичного завода в городе Сальске. Примерно в сентябре 1942 года был расстрелян табор цыган человек сорок», - признавался Гроздецкий на допросе в прошлом.

Подобных расстрельных ям на территории этого карьера около 30-40. Всего же фашисты за период с сентября 1942-го по январь 1943 года здесь расстреляли более трех тысяч человек, и это только по официальным данным, которые уже рассекречены.

Находясь на месте этих расстрельных ям, поражает не только их масштаб, но и цинизм, с которым гитлеровцы расправлялись с местным населением. Исходя из положения тел, можно предположить, что сначала фашисты расстреливали взрослых, прямо на глазах у детей, а затем уже добивали самих ребятишек.

Каждый из поисковиков, многие из которых прошли не одни раскопки, говорят, насколько морально тяжело работать именно здесь.

«Очень многие даже взрослые люди не выдерживают, выходят, выходят подышать, потому что очень тяжело видеть здесь детей, стариков, женщин», - поделилась Ольга Шорохова, руководитель поискового отряда «Будем помнить».

Надо сказать, что ужасом здесь окутано все, и не только карьер, где находились расстрельные ямы. Здесь до сих пор сохранились даже окна бараков, куда сгоняли ни в чем не повинных людей.

В довоенное время внутри этих зданий занимались обжигом кирпича, здесь стояли специальные печи, именно эти печи впоследствии во время оккупации гитлеровцы использовали для содержания заключенных, которые ожидали своей страшной участи. По свидетельствам одного из очевидцев, суд над которым состоялся 1974 году, сюда помещали столько людей, сколько могли загнать прикладами.

Раскопки на территории кирпичного завода в Сальске только начались, на данный момент обнаружено около 50 фрагментов тел, и понятно, что их будет в тысячи раз больше. И жуткие результаты поисков в очередной раз подтверждают, насколько важно и сейчас помнить об ужасах той войны.