Полицейские Анапы прославились в Сети, пока ожидали скорую помощь для туриста
Пока полицейские ожидали скорую помощь, они решили покачать мужчину на качелях.
© Видео: Анапское Черноморье, ВКонтакте © Фото: Анапское Черноморье, ВКонтакте
В Анапе сотрудники ППС в ходе патрулирования обнаружили на лавочке мужчину, пожаловавшегося на состояние здоровья. Пока полицейские ожидали скорую помощь, они решили покачать мужчину на качелях.
«Пожаловался на здоровье. Сотрудники вызвали медицинских работников. И стояли ожидали. По состоянию опьянения - уточняется, был ли он в состоянии опьянения. Он заявил о том, что плохо себя чувствует просто. По приезду передали медицинским работникам», - отметили в МВД.
Кадры произошедшего быстро разлетелись по Сети - там видео уже назвали самым милым за день.