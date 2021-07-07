Полицейские Анапы прославились в Сети, пока ожидали скорую помощь для туриста

В Анапе сотрудники ППС в ходе патрулирования обнаружили на лавочке мужчину, пожаловавшегося на состояние здоровья. Пока полицейские ожидали скорую помощь, они решили покачать мужчину на качелях.

«Пожаловался на здоровье. Сотрудники вызвали медицинских работников. И стояли ожидали. По состоянию опьянения - уточняется, был ли он в состоянии опьянения. Он заявил о том, что плохо себя чувствует просто. По приезду передали медицинским работникам», - отметили в МВД.

Кадры произошедшего быстро разлетелись по Сети - там видео уже назвали самым милым за день.