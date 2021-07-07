Разбомбить цели и очистить небо: летчики Балтфлота отточили воздушное мастерство

Летчики морской авиации Балтийского флота отточили мастерство полетов над сушей и морем.

Экипажи самолетов Су-24 разыграли ряд тактических эпизодов по огневой поддержке сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы. Также была отработана разведка с воздуха.

Не остались в стороне и пилоты истребителей Су-27 - они отработали в небе сложные упражнения курса боевой подготовки. Упор делался на технику пилотирования и воздушный бой - с наступательными и оборонительными маневрами.

Полеты проходили над морем или безориентирной местностью. В них приняло участие более десятка самолетов морской авиации Балтфлота.