В стране и мире В Подмосковье полицейского убили из-за сделанного замечания про алкоголь Алена Миронова Подозреваемый два раза ударил полицейского ножом в грудь. Его задержали. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ Читайте нас на: В подмосковном Щелково сотрудника правоохранительных органов убили из-за замечания мужчине, находящемуся в нетрезвом состоянии на детской площадке. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Согласно информации следствия, во вторник, 6 июля, сотрудник полиции возвращался с работы домой - был не при исполнении обязанностей, без формы. Как отметили в СК, полицейский сделал замечание мужчине, распивавшему спиртные напитки на детской площадке, после чего между ними завязался конфликт. Подозреваемый два раза ударил полицейского ножом в грудь. Его задержали. Погибшим оказался оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России «Власиха». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика