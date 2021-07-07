Армия Кремль: Путин и Пашинян обсудят размещение российских военных в Нагорном Карабахе Тимур Шерзад Визит в Москву - первая зарубежная поездка Пашиняна после его победы на выборах в Армении. © Фото: Константин Кокошкин, Globallook Press Читайте нас на: Сегодня у Владимира Путина состоится встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудят присутствие в Карабахе российских военных. «И Карабах там будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, будут обсуждаться, и двусторонние отношения», - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков добавил, что визит в Москву - первая зарубежная поездка Пашиняна после его победы на выборах в Армении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика