Черноморский флот приступил к контролю за испанским патрульным кораблем «Райо»
«Райо» будет участвовать в Sea Breeze-2021 - многонациональных учениях Вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров.
© Фото: eunavfor.eu
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за испанским патрульным кораблем «Райо».
Корабль ВМС Испании зашел в акваторию Черного моря сегодня, 7 июля 2021 года.
«Райо» будет участвовать в Sea Breeze-2021 - многонациональных учениях Вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров.