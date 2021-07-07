Мужчина в Киеве открыл стрельбу по полицейским

В Киеве мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В результате инцидента ранения получили два силовика. Об этом сообщает «Магнолия ТВ». По данным телеканала, нарушителя на данный момент не задержали.

«В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина стреляет по полицейским», - говорится в сообщении телеканала в соцсети.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, силовики оцепили территорию, сам злоумышленник забаррикадировался в квартире.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за судебного решения, якобы у мужчины пытались отобрать квартиру, тогда он позвонил в полицию, сообщив о наличии угрозы его жизни, а затем начал стрелять из окна.