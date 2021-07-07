Минобороны передало 25 тонн медицинского кислорода регионам России

Министерство обороны РФ передало 25 тонн медицинского кислорода российским регионам в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Военное ведомство помогает обеспечивать кислородом гражданские медучреждения по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Минобороны пояснили, что на военных аэродромах имеются автомобильные кислорододобывающие станции, которые позволяют получать кислород (как в виде газа, так и в виде жидкости) из атмосферы.

Отмечается, что передача кислорода в гражданские медучреждения не скажется на боеготовности военной авиации.