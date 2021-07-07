Военно-транспортные Ил-76 начали летно-тактические учения под Псковом

В Псковской области началось полковое летно-тактическое учение (ЛТУ) военно-транспортной авиации. Боевую задачу под руководством командира соединения гвардии полковника Игоря Матвеева выполняют более 10 военно-транспортных самолетов Ил-76.

В соответствии с планом боевой подготовки, в ходе учения экипажам ВТА предстоит выполнить на практике десантирование более тысячи военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, основными целями учений являются поддержание натренированности летного состава, совершенствование навыков экипажей при выполнении полетов в боевых порядках, а также подготовка молодого летного состава.

Для участия в мероприятии привлечен весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.