В Пензе, Уфе и Челябинске уничтожено четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Задержаны 4 главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
В Пензе, Уфе и Челябинске уничтожили четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает ФСБ России.
Как отмечается, задержаны 4 главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона.
Согласно информации силовиков, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные лица распространяли на территории РФ террористическую идеологи, вербовали местных мусульман, а также трудовых мигрантов.
По месту жительства задержанных обнаружили пропагандистские материалы.
По факту произошедшего заведены уголовные дела.
*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ.