В стране и мире В Пензе, Уфе и Челябинске уничтожено четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* Алена Миронова Задержаны 4 главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: В Пензе, Уфе и Челябинске уничтожили четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщает ФСБ России. Как отмечается, задержаны 4 главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона. Согласно информации силовиков, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные лица распространяли на территории РФ террористическую идеологи, вербовали местных мусульман, а также трудовых мигрантов. По месту жительства задержанных обнаружили пропагандистские материалы. По факту произошедшего заведены уголовные дела. *«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика