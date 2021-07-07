Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Рев гаубиц в горах: артиллеристы уничтожили «технику противника» в Дагестане

Андрей Аркадьев
11:15 07.07.2021
В тренировке приняло участие порядка 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной техники и артиллерийских орудий.
Рев гаубиц в горах: артиллеристы уничтожили «технику противника» в Дагестане
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Артиллеристы Каспийской флотилии выполнили стрельбы и управление огнем в горах Дагестана. Тренировка проходила на полигоне Аданак, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие корректировали огонь и находили цели противника с помощью беспилотников «Орлан-10» и «Элерон-3».

«Также артиллеристы применили средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь», - говорится в сообщении.

Кроме того, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» во время тренировки уничтожили «вражескую» технику. Артиллеристы стреляли осколочно-фугасными и дымовыми снарядами на дальности от трех до десяти километров.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:36 В стране и мире
Видео
В Пензе, Уфе и Челябинске уничтожено четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
10:50 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в захвате заложников в тюменском Сбербанке
06:50 В стране и мире
Лавров: обстановка в Афганистане стремительно ухудшается
10:23 В стране и мире
Один из погибших при крушении Ан-26 на Камчатке опознан
08:16 В стране и мире
Видео
Водный плен: кадры последствий наводнения в Лермонтово
Популярное
Видео
Захватчика банка в Тюмени задержали
Минобороны: возможности С-500 уникальны, аналогов просто не существует
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.