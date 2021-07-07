Путин заявил о заинтересованности России в развитии диалога с прокуратурами других стран

Россия заинтересована в развитии диалога с прокуратурами европейских и других государств. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

«Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров», - подчеркнул Путин, обращаясь с приветственным словом к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств.

Глава государства отметил, что подобное конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, может позволить защищать права и свободы граждан более надежно, а также добавиться успехов в борьбе с общими угрозами.

Путин пожелал участникам конференции плодотворных дискуссий и всего самого доброго.