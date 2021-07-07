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В Волгограде вспышка COVID-19 произошла в интернате для детей-инвалидов

Валентина Пескова
00:47 07.07.2021
Сейчас 13 детей уже находятся в больнице, а все учреждение закрыто на карантин на две недели с 29 июня.
В Волгограде вспышка COVID-19 произошла в интернате для детей-инвалидов
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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В областном реабилитационном центре Волгограда «Доверие», где временно проживают дети-инвалиды, началась вспышка коронавирусной инфекции. По распоряжению Роспотребнадзора в учреждении введен карантин, - с 29 июня оно закрыто на две недели.

Как сообщает РИА Новости, 13 детей были госпитализированы. При этом случаи инфекции COVID-19 отмечены как у воспитанников, так и 10 сотрудников учреждения. Они сейчас отстранены от работы и находятся на лечении дома, перенося заболевание в легкой форме.

По информации районной администрации, все началось с того, что 17 июня в центр поступили двое новых ребят. Один приехал из больницы, где находился на лечении по основному заболеванию, а второй - из дома. Через три дня у них поднялась температура, и одного из воспитанников сразу же госпитализировали.

«Сейчас состояние здоровья всех 13 детей удовлетворительное, они идут на поправку. Один ребенок из числа заболевших уже выписан и вернулся в учреждение», - цитирует РИА Новости сообщение администрации.

На время карантина родителям запрещено забирать детей домой, они могут общаться с ними дистанционно.

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