В Волгограде вспышка COVID-19 произошла в интернате для детей-инвалидов

В областном реабилитационном центре Волгограда «Доверие», где временно проживают дети-инвалиды, началась вспышка коронавирусной инфекции. По распоряжению Роспотребнадзора в учреждении введен карантин, - с 29 июня оно закрыто на две недели.

Как сообщает РИА Новости, 13 детей были госпитализированы. При этом случаи инфекции COVID-19 отмечены как у воспитанников, так и 10 сотрудников учреждения. Они сейчас отстранены от работы и находятся на лечении дома, перенося заболевание в легкой форме.

По информации районной администрации, все началось с того, что 17 июня в центр поступили двое новых ребят. Один приехал из больницы, где находился на лечении по основному заболеванию, а второй - из дома. Через три дня у них поднялась температура, и одного из воспитанников сразу же госпитализировали.

«Сейчас состояние здоровья всех 13 детей удовлетворительное, они идут на поправку. Один ребенок из числа заболевших уже выписан и вернулся в учреждение», - цитирует РИА Новости сообщение администрации.

На время карантина родителям запрещено забирать детей домой, они могут общаться с ними дистанционно.