Лохматый десант: состоялись финальные испытания парашютной системы для собак

В холдинге «Технодинамика» госкорпорации Ростех провели финальные испытания подвесной парашютной системы для собак. Уникальное оборудование предназначено для оперативного десантирования человека вместе со служебным псом в места, куда невозможно приземлить самолет или вертолет.

Четвероногих «силовиков» часто привлекают к военным и спасательным операциям. Подвесная система предназначена как для одиночных прыжков, так и для тандемных - в таком случае инструктор совершает прыжок с кинологом и собакой.

Десантирование собаки сейчас возможно с высоты до 4 тысяч метров. По словам замдиректора центра проектирования, главного конструктора по парашютостроению «Технодинамики» Алексея Козина, возможность ее увеличения до 8 тысяч также прорабатывается. Для этого понадобится специальное кислородное оборудование для собаки.

Один из главных вопросов - завести собак в летательный аппарат. Животные спокойно переносят полет, но как только открывается люк, и появляются ветер и шум, они сильно напрягаются. Однако во время прыжков с кинологами проблем не возникало, и собак удавалось успокоить.

В ходе даже первых испытаний открылся удивительный факт: даже с высоты нескольких километров собака наблюдает землю и пытается «ловить» ее лапами. Раньше считалось, что собаки так далеко не видят. После десантирования все четвероногие участники испытаний чувствовали себя хорошо и были готовы выполнять команды.

Подвесная парашютная система собаки является инициативной разработкой ивановского парашютного завода «Полет» холдинга «Технодинамика». Ее государственные испытания планируется завершить к концу 2021 года.