Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Лохматый десант: состоялись финальные испытания парашютной системы для собак

Егор Левин
09:00 06.07.2021
Государственные испытания инициативной разработки ивановского парашютного завода «Полет» планируется завершить к концу 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В холдинге «Технодинамика» госкорпорации Ростех провели финальные испытания подвесной парашютной системы для собак. Уникальное оборудование предназначено для оперативного десантирования человека вместе со служебным псом в места, куда невозможно приземлить самолет или вертолет.

Четвероногих «силовиков» часто привлекают к военным и спасательным операциям. Подвесная система предназначена как для одиночных прыжков, так и для тандемных - в таком случае инструктор совершает прыжок с кинологом и собакой.

Десантирование собаки сейчас возможно с высоты до 4 тысяч метров. По словам замдиректора центра проектирования, главного конструктора по парашютостроению «Технодинамики» Алексея Козина, возможность ее увеличения до 8 тысяч также прорабатывается. Для этого понадобится специальное кислородное оборудование для собаки.

Один из главных вопросов - завести собак в летательный аппарат. Животные спокойно переносят полет, но как только открывается люк, и появляются ветер и шум, они сильно напрягаются. Однако во время прыжков с кинологами проблем не возникало, и собак удавалось успокоить.

В ходе даже первых испытаний открылся удивительный факт: даже с высоты нескольких километров собака наблюдает землю и пытается «ловить» ее лапами. Раньше считалось, что собаки так далеко не видят. После десантирования все четвероногие участники испытаний чувствовали себя хорошо и были готовы выполнять команды.

Подвесная парашютная система собаки является инициативной разработкой ивановского парашютного завода «Полет» холдинга «Технодинамика». Ее государственные испытания планируется завершить к концу 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:06 В стране и мире
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26
07:49 В стране и мире
Легкомоторный самолет АН-26 перестал выходить на связь на Камчатке
05:20 Армия
Видео
Военные медики РФ оказали помощь жителям поселка Атерк в Нагорном Карабахе
04:09 В стране и мире
Минздрав РФ: данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет
02:00 В стране и мире
Лавров: после переговоров Путина и Байдена представители США взялись за прежние «нотации»
Популярное
Легкомоторный самолет АН-26 перестал выходить на связь на Камчатке
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Вице-премьер Юрий Борисов: уровень гражданской продукции в ОПК достиг более 25%
Видео
В Таиланде при взрыве на химзаводе пострадал 21 человек
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.