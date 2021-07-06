Аллерголог рассказала, что на самом деле может означать чихание

Не всегда активное чихание и насморк могут говорить о том, что человек подхватил инфекцию или же страдает от аллергии. Об этом заявила врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева.

При появлении подобных симптомов первоначально рекомендуется понаблюдать за собой, поскольку, например, чихание в летний период может быть причиной аллергии на пыльцу каких-либо растений - зачастую это зависит от погодных условий, сухости воздуха.

«Летом сухая погода, из-за этого в воздух поднимается больше пыли и пыльцы. Тут кто угодно чихать начнет», – передает радио Sputnik слова эксперта.

Подавлять в себе желание чихнуть в этом случае не нужно - это является естественным защитным механизмом человека.

«Кашель, чихание и даже насморк – совершенно нормальные вещи, которых не надо бояться. Они придуманы организмом на случай, если что-нибудь попадет вовнутрь, и не туда, куда надо», – пояснила врач.

Обратиться к врачу следует в том случае, если заложенность носа с обильными выделениями беспокоит уже длительное время.

При чихании рекомендуется прикрываться одноразовой салфеткой или же рукой, которую затем необходимо сразу же вымыть с мылом или же продезинфицировать.