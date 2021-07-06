В Латакии продолжают строительство грандиозной плотины по проекту российских инженеров

Строительство новой плотины в Латакии, проект которой разработали и российские инженеры, по намеченному плану должно быть окончено к 2023 году.

По словам главного инженера Талала Гани, конструкцию начали возводить в 2017 году. На данный момент плотина возведена на 63%.

«Из-за погодных условий работа продвигается медленно, особенно зимой. Мы планируем закончить ее к 2023 году. Этот проект был создан российскими инженерами. Разработано все до мелочей - от подачи питьевой воды до снабжения водой сельскохозяйственных земель», - рассказал сирийский специалист.

Новая плотина в Латакии является одним из самых амбициозных проектов для послевоенной Сирии. На ее строительство власти страны планируют выделить 7 миллиардов сирийских фунтов (это около 410 миллионов рублей). Ожидается, что плотина будет снабжать питьевой водой территорию площадью минимум 300 гектаров.

На стройплощадке ежедневно трудятся 50 человек и 75 единиц техники. Основные силы задействованы для завершения строительств фундамента сооружения. Несмотря на то, что работы проходят в режиме жесткой экономии, проект обещают сдать в срок.