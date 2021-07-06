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Военные медики РФ оказали помощь жителям поселка Атерк в Нагорном Карабахе

Валентина Пескова
05:20 06.07.2021
Военные медики развернули полевой медицинский пункт для оказания квалифицированной помощи ждавшим ее местным жителям.
Военные медики РФ оказали помощь жителям поселка Атерк в Нагорном Карабахе
© Фото: Минобороны РФ
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Жители поселка Атерк Мардакертского района в Нагорном Карабахе после обращения за медицинской помощью встретили у себя офицеров Центра гуманитарного реагирования и военных врачей медицинского отряда спецназначения российского миротворческого контингента.

Возле поселковой больницы была организована гуманитарно-медицинская акция: военные медики развернули полевой медицинский пункт для приема местных жителей, которые ждали приезда российских военных врачей.

«У нас около 1600 человек населения, вместе с детьми и стариками. Четыре врача два терапевта, два педиатра. Вроде бы справляемся, но огромная, огромная потребность в узких специалистах, особенно не хватает офтальмолога и ЛОР-врача, просто катастрофически не хватает», - сообщил Алек Макян, заведующий сельской участковой больницы в Атерке.

В ходе медицинского приема врачи отряда специального назначения приняли около 200 жителей поселка. Все желающие смогли проверить организм на COVID-19, сдав ПЦР-тест в развернутой лаборатории.

Офицеры центра гуманитарного реагирования провели акцию по выдаче продовольственных наборов, предметов первой необходимости, теплых вещей и детских игрушек многодетным семьям, а также вынужденным переселенцам. Всего в ходе гуманитарной акции также было передано семь с половиной тонн груза.

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