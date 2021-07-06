Минздрав РФ: данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию нет

На сегодняшний день данных о негативном влиянии вакцин от инфекции коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин не имеется. Как отмечено в опубликованных Минздравом РФ 6 июня рекомендациях, на этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию.

«Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», - говорится в сообщении.

Частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной: не отмечено большего числа преждевременных родов, выкидышей, задержки роста плода и других осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19, по сравнению с невакцинированными.

Частота преждевременных родов у невакцинированных против новой коронавирусной инфекции беременных женщин, в случае заболевания коронавирусом, составляет 15-20%.