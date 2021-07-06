И полетели: экипажи Ту-95МС выполнили ночные полеты в рамках учений в Саратовской области

На территории Энгельсского соединения дальней авиации в Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках летно-тактического учения отработали полеты в ночное время суток.

Во время учений личный состав выполнил задачи по выводу авиационной, автомобильной и специальной техники из-под удара условного противника, а также условные пуски крылатых ракет.

Как отметил командир авиационного полка, основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам.

«В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток при ограниченной видимости», - заявил полковник Александр Симоненко.

Авиационные части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений. Экипажам предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78. Руководит маневрами, которые завершатся 9 июля, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.