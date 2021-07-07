Армия Более 30 кораблей готовы к первой тренировке Главного Военно-Морского Парада в Финском заливе Валентина Пескова С командирами кораблей уже проведена тактическая летучка, а само торжественное ежегодное мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. © Фото: Миноброны РФ Читайте нас на: В Санкт-Петербург прибыло свыше 30 кораблей и катеров различного водоизмещения для участия в пятом Главном Военно-Морском Параде, который состоится 25 июля. Сегодня, 7 июля, состоится первая тренировка парада, которая пройдет в назначенном районе в акватории Финского залива. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. «О начале тренировок к Параду я отдал соответствующие указания ответственным должностным лицам. Корабли отработают движение с заданной скоростью в составе тактических групп парадного строя, а также организацию связи в ходе движения», - цитирует главнокомандующего пресс-служба Минобороны РФ. © Минобороны РФ Отдельное внимание в ходе тренировки, отметил адмирал, будет уделено проверке практической подготовки электромехаников боевых частей кораблей, которые отвечают за работу энергетических и двигательных установок кораблей на строго установленных скоростях хода. Также внимательно отнесутся к действиям специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей. «Будет отрабатываться и проверяться подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков», - сказал Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе. © Минобороны РФ Накануне с командирами более 30 боевых кораблей, судов и катеров ВМФ России, которые уже прибыли в Санкт-Петербург и Кронштадт, провели тактическую летучку под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева по знанию навигационных особенностей районов плавания в Финском заливе, на Кронштадтском рейде и в акватории реки Нева. Кроме того, проверялись знания вопросов использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения Главного Военно-Морского Парада. © Минобороны РФ До начала Парада, такие тактические летучки будут проводиться регулярно. К ним также присоединятся и командиры новых кораблей, которые сейчас совершают межфлотские переходы, и начнут прибывать в Кронштадт в ближайшее время. В ближайшие дни корабли также регулярно будут принимать участие в тренировках на открытой воде в Финском заливе в рамках подготовки к проведению Главного Военно-Морского Парада. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика