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Более 30 кораблей готовы к первой тренировке Главного Военно-Морского Парада в Финском заливе

Валентина Пескова
00:05 07.07.2021
С командирами кораблей уже проведена тактическая летучка, а само торжественное ежегодное мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.  
Более 30 кораблей готовы к первой тренировке Главного Военно-Морского Парада в Финском заливе
© Фото: Миноброны РФ
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В Санкт-Петербург прибыло свыше 30 кораблей и катеров различного водоизмещения для участия в пятом Главном Военно-Морском Параде, который состоится 25 июля. Сегодня, 7 июля, состоится первая тренировка парада, которая пройдет в назначенном районе в акватории Финского залива. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

© Минобороны РФ

«О начале тренировок к Параду я отдал соответствующие указания ответственным должностным лицам. Корабли отработают движение с заданной скоростью в составе тактических групп  парадного строя, а также организацию связи в ходе движения», - цитирует главнокомандующего пресс-служба Минобороны РФ.

Отдельное внимание в ходе тренировки, отметил адмирал, будет уделено проверке практической подготовки электромехаников боевых частей кораблей, которые отвечают за работу энергетических и двигательных установок кораблей на строго установленных скоростях хода. Также внимательно отнесутся к действиям  специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей.

© Минобороны РФ

«Будет отрабатываться и проверяться подготовка  вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков», - сказал Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе.

Накануне с командирами более 30 боевых кораблей, судов и катеров ВМФ России, которые уже прибыли в Санкт-Петербург и Кронштадт, провели тактическую летучку под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева по знанию навигационных особенностей районов плавания в Финском заливе, на Кронштадтском рейде  и в акватории реки Нева. Кроме того, проверялись знания вопросов использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения Главного Военно-Морского Парада.

© Минобороны РФ

До начала Парада, такие тактические летучки будут проводиться регулярно. К ним также присоединятся и командиры новых кораблей, которые сейчас совершают межфлотские переходы, и начнут прибывать в Кронштадт в ближайшее время. В ближайшие дни корабли также регулярно будут принимать участие в тренировках на открытой воде в Финском заливе в рамках подготовки к проведению Главного Военно-Морского Парада.

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