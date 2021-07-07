Более 30 кораблей готовы к первой тренировке Главного Военно-Морского Парада в Финском заливе
С командирами кораблей уже проведена тактическая летучка, а само торжественное ежегодное мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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В Санкт-Петербург прибыло свыше 30 кораблей и катеров различного водоизмещения для участия в пятом Главном Военно-Морском Параде, который состоится 25 июля. Сегодня, 7 июля, состоится первая тренировка парада, которая пройдет в назначенном районе в акватории Финского залива. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.