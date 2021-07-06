МЧС: в районе Джубги подтоплены 150 придомовых территорий

В Краснодарском крае в районе курортного поселка Джубга подтоплены 150 придомовых территорий. После того, как осадки сместились сюда из Сочи, уровень рек в Туапсинском районе поднялся до неблагоприятных отметок.

«Выпало порядка 170 мм осадков. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

На Кубани в Славянском районе из-за сильных дождей также подтоплены 80 домов. При этом заявок от жителей, как сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский на своей странице в Instagram, поступило уже 195.

В муниципалитете создан оперштаб по устранению последствий подтопления. Работы по отводу воды начаты и будут идти всю ночь, до полного устранения последствий ливня, пишет ТАСС.

Для размещения жителей подготовлены 100 номеров в гостинице и оборудован пункт для проживания людей на базе школы. Туда уже размещена одна семья с ребенком.