В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что неизвестные в Екатеринбурге вечером устроили стрельбу.

«Сегодня вечером около 22.00 (20.00 по московскому времени) в дежурную часть отдела полиции №9 поступил тревожный сигнал о том, что вблизи кафе "Топчан" в районе перекрестка Репина – Токарей были слышны хлопки, похожие на выстрелы», - сказал собеседник агентства РИА Новости.

В микрорайон, по словам руководителя пресс-службы, оперативно прибыли представители МВД. На месте происшествия было обнаружено несколько гильз, по предварительным данным, от травматического оружия, которые приобщены к материалам проверки.

Раненых и погибших, по предварительным данным нет, на месте работает полиция. Дальнейшая информация уточняется.