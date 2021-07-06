Поселок утонул: какие разрушения принесло наводнение в Краснодарском крае

В Краснодарском крае - где уже третий день бушуют ливни - ликвидируют последствия сильнейшего наводнения. Из-за удара стихии погибли четверо. Женщина и подросток оказались в машине, которую снесло течением в яму на обочине. Пенсионер не смог выбраться из затопленного дома. Вечером обнаружили тело утонувшей девочки.

В шести районах края объявлена чрезвычайная ситуация. В воде сейчас более 260-ти домов. Людей пришлось эвакуировать - некоторых по шею в воде. В курортном поселке Лермонтово из-за ливня нет электричества. Движение на близлежащем участке федеральной трассы закрыто. Дорога обвалилась в нескольких местах после схода мощного селя.

«Некоторые дома в районе едва не смыло в море. Набережные размыло, на участках дорог провалился асфальт. По данным МЧС, подтоплено 102 дворовые территории», - сообщил с места событий корреспондент Максим Гриценко.

Серьезные разрушения в Горячем Ключе. Поселок утонул. Несколько десятков человек эвакуировали спасатели. Сейчас большая вода почти ушла с улиц. Но оставила после себя хаос и разруху. В домах испорчена мебель, повреждены полы и стены, повсюду ил и грязь. Особый режим сохраняется в Сочи. Аварийные службы до сих пор работают в авральном режиме - убирают город от мусора: обломков деревьев, камней, листьев.