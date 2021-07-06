В стране и мире Ситуация в Сирии Террористы совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации за сутки Кира Карон В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков за сутки. © Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress Читайте нас на: За прошедшие сутки члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии. Такую информацию предоставил замруководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. «В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны - 25 обстрелов)», - указал он. В частности, в провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в Латакии - 11 обстрелов, в Алеппо - один, а также четыре обстрела в провинции Хама. Атак со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не отмечается. «Джебхат ан-Нусра»* - террористическая группировка, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика