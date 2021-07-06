Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Кубе сняли ограничения почти для всех отправленных на карантин российских туристов

Кира Карон
22:14 06.07.2021
Куба сняла для туристов из РФ карантин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

После шести дней изоляции на Кубе сняли карантинные ограничения почти для всех 228 отправленных на карантин российских туристов. Тесты на коронавирус отрицательные.

Однако двое россиян остаются в гостиничных номерах. Их ПЦР - тест оказался положительным. Известно, что все перед вылетом сдавали тесты и вируса ни у кого не обнаружили. Не было и симптомов.

Кроме того, большая часть из прилетевших вакцинирована. Речь идет о пассажирах и членах экипажа трех рейсов, которые прибыли на Кубу с 30 июня по 2 июля.

По прилету у каждого пятого был положительный тест. В итоге всех закрыли по отелям. Наши туристы протестовали и устраивали флэшмобы. В ситуацию вмешались дипломаты и Ростуризм. Предполагают, что в лаборатории, где делали исследования, произошла ошибка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:25 В стране и мире
Видео
Поселок утонул: какие разрушения принесло наводнение в Краснодарском крае
21:31 В стране и мире
В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19
20:40 В стране и мире
Минфин завершил исключение доллара из ФНБ
19:21 В стране и мире
Видео
В ФСБ РФ прокомментировали задержание эстонского консула
18:34 В стране и мире
СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.