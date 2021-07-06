На Кубе сняли ограничения почти для всех отправленных на карантин российских туристов

После шести дней изоляции на Кубе сняли карантинные ограничения почти для всех 228 отправленных на карантин российских туристов. Тесты на коронавирус отрицательные.

Однако двое россиян остаются в гостиничных номерах. Их ПЦР - тест оказался положительным. Известно, что все перед вылетом сдавали тесты и вируса ни у кого не обнаружили. Не было и симптомов.

Кроме того, большая часть из прилетевших вакцинирована. Речь идет о пассажирах и членах экипажа трех рейсов, которые прибыли на Кубу с 30 июня по 2 июля.

По прилету у каждого пятого был положительный тест. В итоге всех закрыли по отелям. Наши туристы протестовали и устраивали флэшмобы. В ситуацию вмешались дипломаты и Ростуризм. Предполагают, что в лаборатории, где делали исследования, произошла ошибка.