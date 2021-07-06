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Северный флот, Минобороны РФ и РГО проведут в августе очередную экспедицию на Новую Землю

Алексей Курильченко
21:34 06.07.2021
Очередная комплексная экспедиция на Новую Землю пройдет в августе при поддержке РГО и Северного флота.
Северный флот, Минобороны РФ и РГО проведут в августе очередную экспедицию на Новую Землю
© Фото: rgo.ru
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Северный флот и 12 Главное управление Минобороны России при поддержке Русского географического общества приступили к непосредственной подготовке комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России.  История, события, люди».

Экспедиционная группа военнослужащих Центрального полигона РФ, под руководством научного руководителя проекта полковника Сергея Чуркина, выполнила исследования по реконструкции маршрута первопроходца XVIII века Федора Розмыслова в проливе Маточкин Шар, а также провела рекогносцировку по предстоящему маршруту экспедиции в юго-западной части острова Южный. Исследованы берега Маточкина Шара от мыса Столбового до мыса Моржовый, а также побережья губ Черной, Строгановой и Вальковой. Был определен маршрут будущего восхождения сборной команды военнослужащих 12 ГУ МО РФ, Северного флота и сотрудников госкорпорации «Росатом» на высочайшую точку архипелага Новая Земля в районе пролива Маточкин Шар - Пик Седова. Это будет первое покорение военнослужащими высоты в Арктике, превышающей 1100 метров.

Представители Центрального полигона Российской Федерации подготовили места установки памятного православного креста на мысе Бараньем в честь 200-летия начала экспедиций основателя Русского географического общества Федора Литке к берегам Новой Земли и Кольскому  полуострову. 

Во время осмотра с вертолета района установки памятника командиром экипажа капитаном Олегом Бородаем были обнаружены поросшие мхом останки старинного креста. В ходе тщательного обследования обнаружены кованые гвозди, скрепляющие его элементы.

Основные мероприятия комплексной экспедиции Русского географического общества, Северного флота и 12 Главного управления Минобороны России пройдут в августе. Сводный экспедиционный отряд на борту ледокола «Илья Муромец» отправится вокруг Южного острова Новой Земли по маршрутам первых исследователей Новой Земли Петра Пахтусова, Владимира Русанова и Рудольфа Самойловича.

Исполнительной дирекцией Русского географического общества завершен отбор кандидатов в состав научной и медиагрупп экспедиции. Исторические, биологические, экологические, геологические и археологические исследования предстоит выполнять пятнадцати ученым из девяти научных организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Медиагруппу составили пять специалистов. Научная программа исследований комплексной экспедиции утверждена командующим Северным  флотом, начальником 12 Главного управления Минобороны России и исполнительным директором Русского географического общества.

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