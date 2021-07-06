В Нижегородской области разработали универсальный пропуск на мероприятия

Власти Нижегородской области представили универсальный документ, который позволяет жителям региона посещать мероприятия и развлекательные заведения в период коронавирусных ограничений. Для получения пропуска требуется предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антитела.

«"Мультипасс 800" дает возможность посетить праздничные мероприятия, проводимые на территории Нижегородской области, кинотеатры, дельфинарии, театры, оперные здания, мюзик-холлы, концертные залы, цирк... Учреждения клубного типа, организации, осуществляющие спортивную подготовку и организующие проведение спортивных мероприятий, организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность», - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Пропуск представляет собой цифровой или пластиковый бэйдж. Срок действия пропуска зависит от предоставленного документа - он будет иметь разные цвета. Например, привитые нижегородцы получат оранжевый бейдж, в то время как прошедшие ПЦР-тест - синий.