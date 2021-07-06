Генетик РАН Олег Балановский погиб, спасая тонувших детей

Генетик Олег Балановский, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова РАН, трагически погиб в Костромской области. Об этом сообщила его коллега Светлана Боринская. За два дня до гибели ученому исполнилось 44 года.

«Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке», - написала в Facebook Боринская.

Балановский является автором более 80 научных статей - некоторые из них опубликованы в таких международных изданиях как Science и Nature. Учены известен работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой.