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«Я понял, что неинтересен новому руководству»: Виктор Сухоруков о причинах ухода из театра

Алексей Курильченко
19:38 06.07.2021
Актер Виктор Сухоруков рассказал о причинах ухода из театра имени Моссовета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova Russian Look Globallookpress
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Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал «Звезде» о причинах ухода из театра имени Моссовета. По его словам, новому руководству театра не удалось наладить контакт с актером, что и мотивировало его уйти. При этом он отметил, что само увольнение прошло по инициативе актера - никаких конфликтов не было.

«Уже месяц, как я уволился из театра - никто на эту тему из художественного руководства со мной не разговаривал. Я сейчас читаю, что Евгений Марчелли (худрук театра им.Моссовета - прим. ред.) говорит, что я устал. Да не было такого разговора! И это меня и побудило уйти. Я понял, что неинтересен новому руководству. Но это уже внутренние, "кухонные" дела - я не из тех, кто выгребает сор из избы. Никто меня не увольнял, я не бунтовал - просто начинается новая жизнь», - рассказал артист.

Сухоруков добавил, что за весь сезон он ни разу не встречался с Марчелли. Единственный раз, когда артист контактировал с худруком - единожды «поздоровался», после этого никаких контактов не последовало.

Директор по связям с общественностью театра имени Моссовета подтвердила, что Сухоруков покинул театр «несколько недель назад», а решение об увольнении артист принял самостоятельно.

Ранее Сухоруков объяснил, почему продолжение любимой многими дилогии «Брат» невозможно. Актер признался, что предлагал «воскресить» исполнителя роли Данилы Багрова с помощью цифровой копии, но после ухода из жизни Алексея Балабанова в 2013 году все надежды свелись на нет.

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