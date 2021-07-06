Армия На Главном военно-морском параде в Петербурге впервые появятся три атомные подлодки Тимур Шерзад Главком ВМФ добавил, что экипажи всех этих субмарин могут похвастаться высоким уровнем подготовки - они достойно представят Подводные силы на 5-м Главном военно-морском параде. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге впервые появятся сразу три атомные подлодки. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов. «В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка проекта «Борей-А» примет участие в параде. Также для участия в Главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел». В настоящее время все они совершают межфлотский переход с Севера на Балтику», - сказал Евменов. Главком ВМФ добавил, что экипажи всех этих субмарин могут похвастаться высоким уровнем подготовки - они достойно представят Подводные силы на 5-м Главном военно-морском параде. Также он сказал, что акватория рейда города Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подлодок крупного водоизмещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика