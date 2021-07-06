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На Главном военно-морском параде в Петербурге впервые появятся три атомные подлодки

Тимур Шерзад
18:30 06.07.2021
Главком ВМФ добавил, что экипажи всех этих субмарин могут похвастаться высоким уровнем подготовки - они достойно представят Подводные силы на 5-м Главном военно-морском параде.
На Главном военно-морском параде в Петербурге впервые появятся три атомные подлодки
© Фото: Минобороны России
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На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге впервые появятся сразу три атомные подлодки. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов. 

«В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота. Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка проекта «Борей-А» примет участие в параде. Также для участия в Главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел». В настоящее время все они совершают межфлотский переход с Севера на Балтику», - сказал Евменов. 

Главком ВМФ добавил, что экипажи всех этих субмарин могут похвастаться высоким уровнем подготовки - они достойно представят Подводные силы на 5-м Главном военно-морском параде. Также он сказал, что акватория рейда города Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подлодок крупного водоизмещения. 

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