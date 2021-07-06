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«Бренд в рекламе не нуждается»: как прошло открытие первого офлайн-магазина Putin Team

Алексей Курильченко
Дария Сенникова
18:54 06.07.2021
Первый офлайновый магазин одежды Putin Team открылся в Геленджике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Геленджике открылся первый офлайн-магазин одежды Putin Team. Проект курирует Министерство промышленности и торговли. Церемония открытия прошла при участии замминистра Виктора Евтухова, который отметил, что в линейке товаров оттачивалась каждая деталь, а в продажу они поступили только после того, как удалось наглядно убедиться в их качестве.

Тысячи россиян выбирают курорт Геленджика не только для отдыха, но и занятий спортом. Сегодня здесь премьера - первый в стране магазин спортивной одежды Putin Team Russia. На открытии - по видеосвязи - знаменитости шоу-бизнеса, и замминистра промышленности и торговли России.

«Мы к этому шли все вместе больше трех лет, мы долго тестировали и модели, и качество», - заявил Евтухов.

Вся одежда - проект Минпромторга и Уральской швейной мануфактуры - от идеи до воплощения. На одном из совещаний по ситуации в легкой промышленности первую коллекцию предложили оценить и президенту.

«Спасибо большое за предложение, будет очень здорово, о цене договоримся, надеюсь», - заявил Путин.

Онлайн-продажи российский производитель при поддержке Министерства промышленности и торговли открыл еще три года назад. Как результат - марка одежды стала популярна еще до появления первого магазина.

«Есть большой запрос у наших граждан на отечественные марки одежды и на спорт. Бренд в рекламе не нуждается. Он если не самый известный, то один из самых известных в мире на сегодняшний день. Планируется открыть магазиныв некоторых европейских столицах, пришли такие предложения», - отметил Евтухов.

Среди тех, кто первыми поддержал проект были олимпийские чемпионы и известные артисты.

 «Ты одеваешься и чувствуешь себя участником сборной. Можно пойти в спортзал различных категорий, там будут гантели, хорошие тренажеры, ты можешь пойти играть в футбол, хоккей, теннис. Огромное количество кортов, полей, катков. Их становится все больше», - рассказал народный артист РФ Игорь Бутман.

Растет и количество швейных предприятий: от небольших ателье до фабрик. Поддержка легкой промышленности - одно из приоритетных направлений работы правительства. Речь не только о субсидиях и льготах. Магазин в Геленджике - это тоже пример поддержки. Пока это точка продаж только на курорте. Осенью планируется открытие в Москве и Санкт-Петербурге.

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