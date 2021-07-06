Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отпуск вышел из берегов: на юге России пытаются справиться с последствиями мощного наводнения

Алексей Курильченко
Константин Худолеев
18:43 06.07.2021
На юг России обрушился циклон, из-за которого затопило множество дорог и улиц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Жителям юга России стихия задала задачу - упаковать всю жизнь в целлофановый пакет. И как тут справиться - двери и шкафы на себе не унесешь, а вода испортила буквально все. И циклон не отступает.

В курортном поселке Лермонтово крыши машин отдыхающих - словно островки, оголенные отливом. А сами они теперь заложники непогоды в собственных номерах. Стихия будто не заметила веса автомобиля, который взгромоздился на тросы разделительной полосы на дороге. А местный аквапарк сам вышел из берегов. Воды теперь по пояс даже на ресепшен. А вместо дорог - бурная река. Асфальт потрескался, как стекло. Поток смыл участок дороги. На месте проезжей части - настоящий водопад.

Из-за этого пришлось перекрыть движение по федеральной трассе, ведущей из Джубги в Сочи. Проехать сложно даже на грузовике. А накануне с гор на эту же магистраль обрушились тонны грязи. Путь фурам расчищали экскаваторы.

С собой люди берут только самое необходимое. Телефон, документы и вещи в целлофановом пакете. Спасать утопающих сотрудникам МЧС самим приходится по пояс в воде. А за судьбу жителей этого дома соседи переживали всю ночь. В полной темноте слышны лишь удары по жестяной кровле. Ее необходимо сломать, чтобы выбраться на крышу. Спасение пришло только с утра, когда вода немного отступила.

Известны подробности гибели трех человек во время первого удара стихии. 37-летняя женщина и 14-летний ребенок погибли в машине, которую наводнение снесло с дороги. Пожилой мужчина не смог выбраться из дома, когда его затопило водой.

Отпуск на таких пляжах вряд ли принесет удовольствие - в соцсетях призывают всех, у кого срывается полноценный отдых, засучить рукава.

На пляжах Сочи уже вовсю идет генеральная уборка. Прибрежной полосой она точно не ограничится. Шаг в сторону - и можно провалиться в грязь едва ли не по колено. Люди говорят - большая вода пришла буквально за считаные минуты.

А это история чудесного спасения на сочинской набережной - собаку унесло бурным потоком. Но на помощь бросились сразу трое отважных мужчин и достали лабрадора из воды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:34 В стране и мире
СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
16:58 В стране и мире
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста из-за оценки действий РФ и Белоруссии
16:11 В стране и мире
Видео
Путин: в неугольных секторах экономики Кузбасса за пять лет появится около 40 тысяч рабочих мест
15:09 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудят Нагорный Карабах в ходе встречи 7 июля в Москве
15:02 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало видео с места крушения самолета Ан-26
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.