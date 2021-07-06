Отпуск вышел из берегов: на юге России пытаются справиться с последствиями мощного наводнения

Жителям юга России стихия задала задачу - упаковать всю жизнь в целлофановый пакет. И как тут справиться - двери и шкафы на себе не унесешь, а вода испортила буквально все. И циклон не отступает.

В курортном поселке Лермонтово крыши машин отдыхающих - словно островки, оголенные отливом. А сами они теперь заложники непогоды в собственных номерах. Стихия будто не заметила веса автомобиля, который взгромоздился на тросы разделительной полосы на дороге. А местный аквапарк сам вышел из берегов. Воды теперь по пояс даже на ресепшен. А вместо дорог - бурная река. Асфальт потрескался, как стекло. Поток смыл участок дороги. На месте проезжей части - настоящий водопад.

Из-за этого пришлось перекрыть движение по федеральной трассе, ведущей из Джубги в Сочи. Проехать сложно даже на грузовике. А накануне с гор на эту же магистраль обрушились тонны грязи. Путь фурам расчищали экскаваторы.

С собой люди берут только самое необходимое. Телефон, документы и вещи в целлофановом пакете. Спасать утопающих сотрудникам МЧС самим приходится по пояс в воде. А за судьбу жителей этого дома соседи переживали всю ночь. В полной темноте слышны лишь удары по жестяной кровле. Ее необходимо сломать, чтобы выбраться на крышу. Спасение пришло только с утра, когда вода немного отступила.

Известны подробности гибели трех человек во время первого удара стихии. 37-летняя женщина и 14-летний ребенок погибли в машине, которую наводнение снесло с дороги. Пожилой мужчина не смог выбраться из дома, когда его затопило водой.

Отпуск на таких пляжах вряд ли принесет удовольствие - в соцсетях призывают всех, у кого срывается полноценный отдых, засучить рукава.

На пляжах Сочи уже вовсю идет генеральная уборка. Прибрежной полосой она точно не ограничится. Шаг в сторону - и можно провалиться в грязь едва ли не по колено. Люди говорят - большая вода пришла буквально за считаные минуты.

А это история чудесного спасения на сочинской набережной - собаку унесло бурным потоком. Но на помощь бросились сразу трое отважных мужчин и достали лабрадора из воды.