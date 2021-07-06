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С боем на позиции: расчеты «Искандеров» отразили атаку «диверсантов» в уссурийской тайге

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
18:23 06.07.2021
Дым и плотный огонь окутали на марше дивизион комплексов «Искандер-М». Диверсанты попытались застать колонну врасплох, но расчеты «Искандеров» и подразделения боевого охранения отреагировали мгновенно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ракетный дивизион поднимается по тревоге. Меньше трех минут требуется на то, чтобы получить оружие, построиться и начать подготовку к выкатке боевой техники. По данным разведки, противник готовится дать несколько залпов.

Из неприметного ангара под наблюдением корректировщика выезжают оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Габариты машин впечатляют. Длина корпуса - семь метров, ширина - почти четыре.

Бронеавтомобиль «Тайфун» - головной в колонне военной техники. Внутри машины сидят бойцы спецназа. Они первыми занимают круговую оборону на марше, если возникает какая-либо угроза. Военнослужащие ракетной бригады должны уметь не только разворачивать оперативно-тактические комплексы и наносить удары с их помощью, но и отражать атаки диверсантов.

По колонне открывает огонь группа условных террористов. Задача военнослужащих - максимально быстро ликвидировать противника и продолжить движение до точки в район назначения. Перестрелка длится считаные минуты. Оставшихся в живых диверсантов бойцы спецназа скручивают и грузят в бронеавтомобиль. Движение по маршруту продолжается.

Механик-водитель Вячеслав Петухов за рулем «Искандера» уже третий год. Говорит, что управлять такой техникой не сложнее, чем обычным большегрузом. Ямы и бездорожье подвеска тягача проглатывает бесшумно.

«Удобно ехать. Управление легкое, сами видите. Никакого напряжения в руках нет. Гидравлика работает на отлично. Кондиционер тут установлен. Для водителя и экипажа созданы все благоприятные условия», - сказал старший механик-водитель Вячеслав Петухов.

Колонна прибывает в назначенный район. Перед развертыванием пусковой установки экипаж обязан получить разрешение на нанесение удара по позициям условного противника. Ракеты «Искандера» не способна остановить ни одна существующая на сегодня в мире система ПРО.

Чтобы привести в полную боевую готовность пусковую установку, требуется меньше 15 секунд. Дальность полета одной такой баллистической ракеты - 500 километров, а точность попадания почти ювелирная - учитывая такое большое расстояние, колеблется порядка двух метров.

Выполнение учебных задач по отражению атаки диверсантов и подготовке пусковых установок военнослужащие уссурийской ракетной бригады отработали на твердую пятерку. Впереди - электронные пуски баллистических и крылатых ракет.

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