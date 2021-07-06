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Верхом на «Тиграх»: спецназ ЦВО на бронеавтомобилях уничтожил «боевиков» под Самарой

Андрей Аркадьев
18:04 06.07.2021
В учениях приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Спецназ на бронеавтомобилях «Тигр-М СпН» уничтожил «бандгруппы» на учениях под Самарой, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Разведгруппы обнаружили крупное скопление сил условного противника, готовящих диверсию на важный военный объект.

«Военнослужащие совершили 100-километровый марш в район, где располагались боевики, и уничтожили их, используя автоматические станковые гранатометы АГС-17 "Пламя" и пулеметы "Корд", установленные на бронеавтомобили», - говорится в сообщении.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

Отличительными особенностями «Тигра-М СпН» являются сокращение количества посадочных мест с девяти до шести, установка на крыше машины поворотной платформы для монтажа вооружения и системы постановки дымовых и аэрозольных завес 902Г «Туча».

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