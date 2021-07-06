Российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для ВС Таджикистана

Российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят тысячу младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана в этом году.

Подготовка идет на двух учебно-тренировочных комплексах - Ляур и Самбули. Таджикистанские военные изучают 14 военных специальностей - в их числе присутствуют мехвод и оператор танка Т-72, командир РСЗО БМ-21 «Град», наводчик бронетранспортера БТР-80 и другие.

Курс длится около трех месяцев - очередная партия обучающихся сдаст экзамен с контрольными стрельбами 17 июля.

201-я база Вооруженных сил России в Таджикистане - крупнейший военный объект за пределами страны. Она занимает два города - Душанбе и Бохтаре. В ней располагаются мотострелки, танкисты, артиллеристы, разведчики, а также подразделения ПВО и РХБЗ.