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Российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для ВС Таджикистана

Тимур Шерзад
18:39 06.07.2021
Курс длится около трех месяцев - очередная партия обучающихся сдаст экзамен с контрольными стрельбами 17 июля. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят тысячу младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана в этом году.

Подготовка идет на двух учебно-тренировочных комплексах - Ляур и Самбули. Таджикистанские военные изучают 14 военных специальностей - в их числе присутствуют мехвод и оператор танка Т-72, командир РСЗО БМ-21 «Град», наводчик бронетранспортера БТР-80 и другие. 

Курс длится около трех месяцев - очередная партия обучающихся сдаст экзамен с контрольными стрельбами 17 июля. 

201-я база Вооруженных сил России в Таджикистане - крупнейший военный объект за пределами страны. Она занимает два города - Душанбе и Бохтаре. В ней располагаются мотострелки, танкисты, артиллеристы, разведчики, а также подразделения ПВО и РХБЗ. 

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