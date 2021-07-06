Сибирские танкисты нанесли сокрушительный удар по условному противнику под Кемерово.

Экипажи танкового подразделения мотострелкового соединения ЦВО совершали марш на танках Т-72Б3М. В ходе движения они получили задачу уничтожить колонну техники и живую силу условного противника. Все вышеперечисленное, по сценарию учений, находилось недалеко и готовилось развернуться для наступления на мотострелков.

Танкисты приблизились на максимально возможную дистанцию и перешли в атаку, открыв огонь прямо с ходу. Имитирующие танки, гранатометные расчеты, артиллерию и прочую технику мишени были успешно поражены с дистанций от 0,5 до 2 километров.

К учениям привлекалось около полутора сотен человек и 25 единиц техники.