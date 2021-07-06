Жительница Ростовской области стала владельцем полумиллионного паспорта российского гражданина

В Ростовской области в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» состоялось торжественное вручение российских паспортов гражданам, которые решили получить гражданство Российской Федерации.

Дарья Глотова стала владельцем юбилейного, полумиллионного паспорта российского гражданина.

Церемония вручения паспортов была проведена начальником отдела оформления паспортов гражданина Российской Федерации Управления по вопросам приема в гражданство Российской Федерации и выдачи паспортов отдельной категории граждан в гуманитарных целях ГУ МВД России по Ростовской области подполковником полиции Викторией Григорьевой.

«Получение паспорта Российской Федерации накладывает определенные обязанности - быть порядочным, законопослушным, приносящим пользу государству и обществу», - подчеркнула она.

В торжественной обстановке участники мероприятия произнесли слова присяги, поклявшись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защищать свободу и независимость страны.

«Для меня огромная честь стать гражданином России, а то, что мой паспорт оказался юбилейным, стало для меня приятной неожиданностью. Обещаю быть верной стране, уважать ее культуру, историю и традиции», - сказала Дарья Глотова.

Граждане, получившие паспорта, поблагодарили сотрудников полиции Ростовской области за профессионализм и грамотную работу.