Закат, тьма и рассвет: летчики ЗВО провели ночные полеты в Ленобласти
Использовались транспортные самолеты Ан-72, Ту-134М, Ан-12 и Ан-26. Были отработаны элементы пилотирования в условиях темноты и ограниченной видимости.
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Летчики отдельного транспортного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты в небе над Ленинградской областью.
Большая часть полетов была выполнена ночью. Использовались транспортные самолеты Ан-72, Ту-134М, Ан-12 и Ан-26. Были отработаны элементы пилотирования в условиях темноты и ограниченной видимости.
Отдельное внимание уделили посадке - как самому сложному элементу в условиях пилотирования при ограниченной видимости.