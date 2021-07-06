Армия Закат, тьма и рассвет: летчики ЗВО провели ночные полеты в Ленобласти Тимур Шерзад Использовались транспортные самолеты Ан-72, Ту-134М, Ан-12 и Ан-26. Были отработаны элементы пилотирования в условиях темноты и ограниченной видимости. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Летчики отдельного транспортного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты в небе над Ленинградской областью. Большая часть полетов была выполнена ночью. Использовались транспортные самолеты Ан-72, Ту-134М, Ан-12 и Ан-26. Были отработаны элементы пилотирования в условиях темноты и ограниченной видимости. Отдельное внимание уделили посадке - как самому сложному элементу в условиях пилотирования при ограниченной видимости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика