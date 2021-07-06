Планирующее крыло: морпехи Каспийской флотилии совершили прыжки на системах «Арбалет-2»

Морпехи Каспийской флотилии десантировались с воздуха при помощи современной парашютной системы спецназначения «Арбалет-2».

Тренировки по прыжкам прошли в Дагестане. Вначале морские пехотинцы изучили тактико-технические характеристики используемых парашютов «Арбалет-2», его поведение и особенности эксплуатации в различных погодных условиях. После были обрисованы особенности управления полетом и пройден курс наземной отработки прыжка.

Десантирование было проведено с высоты в три километра при помощи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». При этом сама точка приземления была удалена на пять километров.

В воздухе были отработаны навыки маневрирования и приемы, применяемые для увеличения дальности полета и точности приземления. Всего с начала летнего периода обучения морпехи Каспийской флотилии успели совершить более тысячи прыжков с системами Д-10 и «Арбалет-2».