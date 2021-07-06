В стране и мире В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами Кира Карон Мать-тигрица с двумя тигрятами попали на видеокамеру. © Видео: @Игорь Метельский, Instagram © Фото: @Игорь Метельский, Instagram Читайте нас на: Семейство кошачьих попало в фотоловушку в Приморье. На кадрах видно, как кошки собрались вместе около дерева. Ранее ученые получили свежие видеокадры из заповедника в Еврейской автономии, где обитает порядка 20 тигров, включая их потомство. Как полагают зоологи, на видео тигрица Филиппа и повзрослевшие тигрята Светлой из последнего выводка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика