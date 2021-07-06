В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
Мать-тигрица с двумя тигрятами попали на видеокамеру.
© Видео: @Игорь Метельский, Instagram © Фото: @Игорь Метельский, Instagram
Семейство кошачьих попало в фотоловушку в Приморье. На кадрах видно, как кошки собрались вместе около дерева.
Ранее ученые получили свежие видеокадры из заповедника в Еврейской автономии, где обитает порядка 20 тигров, включая их потомство. Как полагают зоологи, на видео тигрица Филиппа и повзрослевшие тигрята Светлой из последнего выводка.