Лавров: после переговоров Путина и Байдена представители США взялись за прежние «нотации»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, характеризуя результаты прошедшего саммита в Женеве отметил, что иллюзий в России по поводу отношений с США никто не питает, как это уже отметил президент РФ, однако стороны явно продемонстрировали желание понять друг друга. Тема встречи глав двух великих держав была затронута в интервью главы МИД индонезийской газете «Ракьят Мердека».

«Главным итогом можно считать, пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», - отметил Сергей Лавров.

Из пунктов, которые уже начали воплощаться в жизнь после переговоров, министр Лавров отметил договоренности о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон. Позднее, рассказал он, также должна начаться и совместная работа в сфере кибербезопасности.

Глава российского дипломатического ведомства заметил, что после того, как президент РФ прямо во время переговоров публично заявил, что результат от совместной работы будет возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов на паритетных началах, на переговорах не прозвучало никаких возражений.

«Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования"», - рассказал Сергей Лавров.

Министр добавил, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами в том ключе, что если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению.

Глава МИД еще раз отметил, что попытки вести с Россией диалог с позиции силы изначально обречены на провал - на недружественные действия в отношении нашей страны в Москве будут отвечать жестко и решительно.

На слова корреспондента газеты о том, что отношения России и США в последнее время напоминают отношения главных героев мультфильма «Том и Джерри», Лавров затруднился угадать, роль которого из этих двух персонажей в Индонезии отводят России.