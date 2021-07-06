В стране и мире Путин отметил роль органов прокуратуры в период эпидемии COVID-19 Алена Миронова Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин оценил роль органов прокуратуры в период эпидемии новой коронавирусной инфекции. «В период эпидемии органы прокуратуры существенно активизировали надзор за своевременным предоставлением медицинской помощи, лекарств, социальных выплат и пособий», - отметил глава государства в приветственном слове к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств. Путин подчеркнул, что особое внимание при этом сотрудники органов прокуратуры уделяют защите прав детей, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью, многодетных семей, а также семей с низкими доходами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика