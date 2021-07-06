Стрельба по координатам: минометчики поразили ненаблюдаемые цели под Калининградом

Мотострелки армейского корпуса Балтфлота уничтожили колонну техники условного противника, применяя минометные комплексы «Сани» под Калининградом.

Три десятка мишеней, имитировавших легкобронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника расставили на полигоне Правдинский. Они находились за рекой, на удалении до 4,5 километра. Все происходило в условиях усложняющей задачу лесисто-болотистой местности.

Сами стрельбы стартовали лишь после тренировок. В их ходе было выполнено два десятка нормативов - от приведения миномета в боевое положение до смены огневой позиции. Особое внимание было уделено стрельбе по ненаблюдаемым целям, скрываемым естественными преградами вроде холмов и лесополосы.

Все намеченные цели были успешно поражены.