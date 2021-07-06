В Кремле не исключили нарушений из-за возможного ограничения Минском транзита из ЕС
Дмитрий Песков призвал понять, что негативные последствия могут появиться из-за «неоправданных и незаконных с точки зрения международного права» санкций в отношении Белоруссии.
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В Кремле не стали исключать экспортно-импортных нарушений вследствие возможного ограничения транзита товаров из Германии в Россию через Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений», - заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что белорусскому правительству пришлось нелегко, поэтому, по его словам, прорабатывать вопрос сотрудничества в данной области необходимо очень тщательно. Главное, к чему призвал представитель Кремля, - понимать, что негативные последствия могут появиться из-за «резких, неоправданных и незаконных с точки зрения международного права» санкций в отношении Белоруссии.