Армия Ил-38 Тихоокеанского флота обнаружил обломки исчезнувшего Ан-26 на Камчатке Тимур Шерзад Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море приблизительно в четырех километрах от побережья Камчатки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Самолет Ил-38 Тихоокеанского флота обнаружил обломки исчезнувшего Ан-26 на Камчатке. «Экипаж под командованием летчика 1-го класса майора Николая Трегубенко установил координаты нахождения двух частей самолета Ан-26. Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море приблизительно в четырех километрах от побережья», - заявили в отделе пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту. В разбившемся Ан-26 находилось 22 пассажира, включая одного ребенка, и шесть членов экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика