Карельские летчики ВВС и ПВО получили второй компонент вакцины
Первыми в очереди были члены летного состава, начиная с дежурных экипажей. Военнослужащие прививаются комбинированной векторной вакциной Гам-КОВИД-Вак.
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В Карелии летчики объединения ВВС и ПВО приступили к вакцинации против COVID-19 вторым компонентом вакцины.
Первыми в очереди были члены летного состава, начиная с дежурных экипажей. Военнослужащие прививаются комбинированной векторной вакциной Гам-КОВИД-Вак.
Продолжается плановая вакцинация военнослужащих Ленинградского объединения, дислоцированных в 22 субъектах России.